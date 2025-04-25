BZ: одно решение Трампа способно уничтожить НАТО

Инициатива президента США Дональда Трампа по признанию Крыма частью России способна привести к серьезным разногласиям внутри НАТО. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.
«НАТО сталкивается с серьезным вызовом своей сплоченности. Ранее альянс официально придерживался линии непризнания аннексии Крыма, однако новые инициативы [президента] США ставят эту позицию под вопрос. Саммит НАТО, изначально намеченный для обсуждения вопросов оборонного бюджета, теперь может превратиться в площадку для открытых разногласий по поводу ситуации вокруг Украины», — пишет издание BZ.
В тексте также указано, что политика президента США в отношении Украины привела Евросоюз (ЕС) к сложной ситуации: с одной стороны ЕС стремится продолжать оказывать помощь Киеву, с другой — Европа вынуждена учитывать необходимость сохранения тесных отношений с Вашингтоном.
Эксперт Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро отметил, что Соединенные Штаты играли ключевую роль в координации усилий по украинскому вопросу. По его словам, в случае, если Вашингтон примет решение выйти из процесса, странам ЕС будет крайне затруднительно поддерживать единую позицию.
«Трансатлантические отношения переживают глубокий кризис. Европейские страны стремятся найти пути для сохранения поддержки Украины, одновременно стараясь не допустить полного разрыва союза с США. Однако перспективы реализации такого баланса остаются неопределенными», — говорится в публикации.
Трамп ранее отметил, что Украина утратила контроль над Крымом много лет назад, а также выразил мнение, что отказ президента Владимира Зеленского признать полуостров частью России затрудняет переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта. Эксперты считают, что Трамп может покинуть переговоры по Украине из-за несогласий по Крыму, поскольку американский лидер не смог добиться успехов в этом вопросе, передает «Царьград».
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