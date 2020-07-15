Адвокат Ефремова ответил на слухи о своей замене

Эльман Пашаев не собирается прекращать работу над делом Михаила Ефремова Фото: Instagram @pashaev.elman

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Адвоката Эльмана Пашаева не получится убрать от актера Михаила Ефремова даже с помощью танка. Об этом заявил сам Пашаев.

«Вы меня танком от него не уберете», — заявил он «Стархиту». По словам Пашаева, недоброжелатели, в том числе на телевидении, активизировались с целью избавиться от него, однако Ефремов «умный мужик» и понимает это.

Обычно после совершения подобных преступлений людей заключают под стражу, отметил Пашаев. Однако ему удалось сделать так, чтобы Михаил Ефремов был помещен под домашний арест, отметил защитник. Пашаев уверяет, что у него и Ефремова доброжелательные и честные отношения.

Ранее Пашаев отвечал на слухи о своем желании получить пиар благодаря резонансному делу. Тогда он заявил, что не заинтересован в этом, а лишь выполняет свою работу качественно и честно, передает телеканал 360.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. В отношении актера возбуждено уголовное дело, наопимнает РАПСИ . Ефремов заявлял о своем раскаянии и предлагал семье погибшего помощь и компенсации, от чего они отказывались. Позднее сообщалось, что защита Ефремова может быть построена на отсутствии доказательств, что за рулем в момент аварии находился сам актер.

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