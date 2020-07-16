15 июля 2020
14 июля 2020

Самое актуальное в ХМАО на 16 июля. Глава МЧС России приедет в ХМАО, в Нефтеюганске закончились места в больницах

© Служба новостей «URA.RU»
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Дым от лесных пожаров. Сургут, объездная дорога, дым над городом, лесные пожары
В Югру приедут высокопоставленные чиновники для борьбы с лесными пожарами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В регион прибудут высокопоставленные чиновники, в Нефтеюганске закончились места в госпиталях, в администрации Нижневартовского района прошли обыски. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 16 июля — в обзоре URA.RU:

Глава МЧС прибудет в регион из-за лесных пожаров

Больницы Нефтеюганска переполнены больными коронавирусом

  • Ситуация с коронавирусом в Нефтеюганске остается напряженной. По словам главы муниципалитета Сергея Дегтярева, в больницах нет мест для инфицированных. Основная масса госпитализированных — это пожилые люди в тяжелом состоянии.
  • Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева объяснила большое количество заболевших в Югре тем, что в регионе много случаев семейных очагов и широко проводятся тестирования.

В администрации Нижневартовского района прошли обыски

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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