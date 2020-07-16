В Югру приедут высокопоставленные чиновники для борьбы с лесными пожарами
В регион прибудут высокопоставленные чиновники, в Нефтеюганске закончились места в госпиталях, в администрации Нижневартовского района прошли обыски. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 16 июля — в обзоре URA.RU:
Глава МЧС прибудет в регион из-за лесных пожаров
- Руководитель МЧС России Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин прилетят в ХМАО, чтобы обсудить вопросы по предотвращению лесных пожаров.
- Губернатор Наталья Комарова отменила совещание с полпредом президента Николаем Цукановым для визита в районы, где происходят возгорания.
Больницы Нефтеюганска переполнены больными коронавирусом
- Ситуация с коронавирусом в Нефтеюганске остается напряженной. По словам главы муниципалитета Сергея Дегтярева, в больницах нет мест для инфицированных. Основная масса госпитализированных — это пожилые люди в тяжелом состоянии.
- Глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева объяснила большое количество заболевших в Югре тем, что в регионе много случаев семейных очагов и широко проводятся тестирования.
В администрации Нижневартовского района прошли обыски
- Следователи начали проверять документы в администрации Нижневартовского района, связанные с закупкой древесины для двух поселений района — Новоаганска и Зайцевой речки. По версии силовиков, эти закупки были нецелевыми расходами района.
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