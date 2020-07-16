Вирусологи объяснили, почему ошибаются тесты на коронавирус

В России используется 16 тестов на коронавирус с разной чувствительностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тест на коронавирус может дать неверный результат, так как не во всех случаях возможно определить, активен ли вирус или иммунная система его уже подавила. Об этом заявила директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить небольшое количество антител», — цитирует Попович РБК. Она отметила, в некоторых случаях все зависит от того, как выстроен процесс тестирования. По ее словам, если тесты неудачно выбирают антиген, то они могут заметить остаточные следы других инфекций.

Так она отреагировала на слова швейцарского иммунолога Беды Штадлера. Он уверен, что бессимптомных носителей COVID-19 нет — у этих людей изначально был иммунитет к инфекции, а тесты не показывают, жив ли вирус в организме или же от него остались лишь мертвые частички, напоминает «Национальная служба новостей».

Попович добавила, что в России используется 16 тестов на коронавирус с разной чувствительностью. При этом российские тесты обладают 95-96% чувствительности, допуская, что в 4% случаев может быть ошибка, подчеркнула она.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт, советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин заявил, что у человека две иммунные системы. По его мнению, врачи ориентировались на системе иммунитета, основанная на производстве антител, однако есть еще клеточный иммунитет, который «срабатывает незаметно» при заражении. Заболевание, протекающее бессимптомно, означает, что «система клеточного иммунитета смогла справиться» и организму не пришлось подключать антитела, уточнил Ашихмин.

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