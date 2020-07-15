В России возобновится диспансеризация взрослых граждан

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Плановые медосмотры еще в марте отменили из-за коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Правительство России разрешило регионам возобновить диспансеризацию взрослого населения. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Подписано распоряжение правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения, которая была приостановлена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране», — цитирует главу кабмина ТАСС. Мишустин подчеркнул, что ранняя диагностика важна при любых заболеваниях, помимо коронавируса. Кроме этого, правительство до 1 мая 2021 года продлило срок бесплатного предоставления медучерждениям тест-систем для выявления COVID-19.

Диспансеризацию в России кабмин временно приостановил в конце марта, сообщает агентство RNS. Такое решение было принято, чтобы не допустить распространения коронавируса. А начале июля Минздрав утвердил временные методические рекомендации по возобновлению плановых медицинских осмотров. Также в следующем году в программу диспансеризации может войти тестирование на антитела к COVID-19. Вопрос хотят поднять на обсуждении бюджета на 2021 год.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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