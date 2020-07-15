В России возобновится диспансеризация взрослых граждан

Правительство России разрешило регионам возобновить диспансеризацию взрослого населения. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Подписано распоряжение правительства о возобновлении диспансеризации взрослого населения, которая была приостановлена из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране», — цитирует главу кабмина ТАСС. Мишустин подчеркнул, что ранняя диагностика важна при любых заболеваниях, помимо коронавируса. Кроме этого, правительство до 1 мая 2021 года продлило срок бесплатного предоставления медучерждениям тест-систем для выявления COVID-19.
Диспансеризацию в России кабмин временно приостановил в конце марта, сообщает агентство
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