В женской ИК Нижнего Тагила обвиняют руководство в мошенничестве

Заключенные ИК 6 недовольны оплатой на швейном производстве Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заключенные женской колонии № 6 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) обвиняют руководство учреждения в мошенничестве на швейном производстве. От имени заключенных в редакцию обратилась Оксана Евсеева, которая поступила в ИК несколько месяцев назад.

«В колонии основным производством является швейное. Поступает огромное количество заказов на пошив разной одежды. При этом работающие там женщины не получают даже МРОТ 12 130 рублей. Зарплата в месяц составляет от 36 рублей до шести тысяч», — говорит Евсеева.

По словам заключенной, с работниц постоянно удерживают деньги. «Удерживают за питание, которое по идее в колонии и так государственное, в месяц на зека колонии выделяют 34 тысячи. При этом с женщин удерживают за коммунальные услуги, за одежду. Ссылаясь на 106 статью УИК, многих женщин заставляют работать вовсе бесплатно. Если появляются проверяющие, их просто прячут в подсобном помещении. Условия труда рабские, из вентиляции только открытые окна. Регулярно несколько женщин теряют сознание, их выносят. Тем более, что мы сейчас голодаем, нас кормят одной перловкой, при том, что в колонии разводят кур», — говорит Евсеева.

Заключенная утверждает, что на производстве существует двойная или тройная бухгалтерия. «У нас есть заключенная Юлия Полыгалова. Она беременна, в августе ей рожать, но тем не менее ее заставляют ходить на работу. До Нижнего Тагила она сидела в колонии в Березниках. Там был такой же бардак на производстве. После того, как женщины начали жаловаться, приезжали проверки, заключенным стали начислять реальную зарплату до 40 тысяч. Мы намерены добиваться порядка и у нас», — заявляет Евсеева.

В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области говорят, что знают о недовольстве женщин в ИК-6. «Этой истории не первый год. Туда неоднократно приезжали проверки, но никаких нарушений не выявили. У на во ФСИН существует контрольно-ревизионный отдел, так они из 365 дней в году 200 проводят в командировках. Это трудовой конфликт, который возможен не только в ИК, но и на свободе. Такие вопросы не решаются через информагентства. Эта женщина, которая жалуется, видимо собрала слухи в коллективе. Она сама не трудоустроена, и не понимает как происходит начисление зарплаты. На проивзводстве сдельлная оплата, поэтому никакого МРОТа там быть не может. Про еду — это полная ерунда. Это не ресторан, но питание там нормальное. Многие на свободе не ели так, как питаются в колонии», — прокомментировал URA.RU Александр Левченко, глава пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.