Инсайд: глава МЧС России прилетел в ХМАО из-за паники пожарных

В ХМАО сейчас действует режим ЧС, разбираться в котором приходится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава МЧС России Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин прилетели в ХМАО из-за того, что местные пожарные завалили федеральное ведомство паническими докладами. Это, по словам близко знакомого с событиями инсайдера URA.RU, и вынудило федеральных чиновников обратить такое пристальное внимание на регион.

«Вообще эти территории (речь про Советский район и леса вблизи Югорска) горят чуть ли не каждый год. Два года назад, например, было еще сильней и никакие министры не летали, справились своими силами. Но, похоже, в этот раз доклады в Москву уходили такого содержания и в таком количестве, что воспринять эти лесные пожары, как привычное для всей страны стихийное бедствие уже не удалось», — высказал мнение осведомленный источник.

Получить оперативный комментарий по этому поводу в окружном управлении МЧС не удалось: Петр Кугуй (начальник ГУ МЧС России по ХМАО) и представитель пресс-службы ведомства на звонки не ответили.

По официальной информации, Зиничев и Кобылкин, вместе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, окружным ГФИ Александром Постниковым и Кугуем работали в Югорске. Там прошло координационное совещание по вопросу обеспечения защиты населенных пунктов от лесных пожаров, так как в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее URA.RU писало, что по результатам этой встречи, федеральные финочники высоко оценили уровень подготовленности всех структур региона к ликвидации ЧС. Более того, на основании предложений главы региона Натальи Комаровой будет разработан совершенно новый алгоритм действий в подобных ситуациях.