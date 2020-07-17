16 июля 2020

Источник: в Челябинск из Москвы едет федеральный куратор выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Законодательное собрание. Челябинск., значек, единая россия, ер
Андрей Парфенов курирует выборы в регионах от «ЕР» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия» Андрей Парфенов 22 июля приедет в Челябинск, где встретится с областным партийным активом и проверит ход подготовки к Единому дню голосования. Об этом URA.RU сообщил источник в «ЕР».

«Парфенов от ЦИК курирует все выборы в регионах России, в которых партия принимает участие, — рассказал инсайдер. — В эти дни он объезжает регионы и 22 июля будет в Челябинске. Программу визита уточняют». В региональном политсовете «ЕР» от комментариев отказались.

Пока нет данных о том, встретится ли Парфенов с губернатором Алексеем Текслером, который возглавил списки «ЕР» на выборах в заксобрание региона. Вторым номером в списке идет секретарь областного политсовета «Единая Россия», спикер ЗСО Владимир Мякуш. Замыкает тройку детский омбудсмен Евгения Майорова.

В Единый день голосования 13 сентября жители области будут выбирать депутатов заксобрания. Во всех городских округах и муниципальных районах, кроме Челябинска и Трехгорного, будут выбирать органы самоуправления. «Парфенов заслушает отчет по всем выборным кампаниям, в том числе муниципальным», — рассказал URA.RU источник.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...