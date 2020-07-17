«Ельцин Центр» запретил сотрудникам жаловаться на работу

Сотрудники подписывают уведомление о недопустимости разглашения внутренней информации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Руководство «Ельцин Центра» обязало сотрудников не обсуждать работу за пределами учреждения. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Для сотрудников „Ельцин Центра“ правление фонда разработало инструкцию, которая запрещает делиться с кем бы то ни было информацией [о работе]. Кто будет делиться — увольнение. Сотрудники в гневе!» — поделился собеседник.

В самом уведомлении говорится следующее: «во избежание конфликта интересов работник Центра не должен распространять информацию, которая стала известна ему в процессе исполнения им должностных обязанностей за пределы Центра, а также допускать случаи, когда доступ к такой информации могут получить посторонние лица». Также среди пунктов уведомления оказались обязанности сотрудников сообщать об участии родственников в коммерческой деятельности (в том числе ИП).

В пресс-службе «Ельцин Центра» URA.RU сообщили, что в фонде подписывают соглашения о временном переходе на четырехдневную рабочую неделю. «Вместе с этим документом в соответствии с нормативной практикой подписывается стандартное уведомление о недопустимости разглашения внутренней информации. Никаких санкций это уведомление не предусматривает», — уточнили там.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудникам «Ельцин Центра» из-за перевода на четырехдневную рабочую неделю урежут ставки на 20% в апреле. Соглашение вступило в силу в мае.