19 июля 2020

К пропаже Ан-2 в Бурятии подключились следователи. На поиски отправились два самолета и вертолет

© Служба новостей «URA.RU»
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На борту Ан-2 находились 2 члена экипажа и 4 пассажира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения 19 июля самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс», вылетевшего из поселка Кырен в Бурятии. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

«По предварительным данным, воздушным судном совершался облет территории с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда», — сообщают в ведомстве. Отмечается, что на борту Ан-2 находились 2 члена экипажа и 4 пассажира.

По словам начальника Сибирского координационного центра поиска и спасания Виктора Дрегера, на поиски пропавшего самолета вылетели вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара», самолет Ан-26 авиакомпании «Ираэро» и Ан-24 авиакомпании «Феникс». Как пишет ТАСС, на борту находились члены экипажа других воздушных судов, которые осматривали территорию для химической обработки.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 не вышел на связь. Предположительно он пропал в Иркутской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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