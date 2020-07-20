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Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 не вышел на связь . Предположительно он пропал в Иркутской области.

По словам начальника Сибирского координационного центра поиска и спасания Виктора Дрегера, на поиски пропавшего самолета вылетели вертолет Ми-8 авиакомпании «Ангара», самолет Ан-26 авиакомпании «Ираэро» и Ан-24 авиакомпании «Феникс». Как пишет ТАСС, на борту находились члены экипажа других воздушных судов, которые осматривали территорию для химической обработки.

«По предварительным данным, воздушным судном совершался облет территории с целью определения области химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда», — сообщают в ведомстве. Отмечается, что на борту Ан-2 находились 2 члена экипажа и 4 пассажира.

Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения 19 июля самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс», вылетевшего из поселка Кырен в Бурятии. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

На борту Ан-2 находились 2 члена экипажа и 4 пассажира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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