В монастыре отца Сергия решили проигнорировать фильм Собчак

По словам представителя обители, у проживающих в обители другие дела Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

В Среднеуральском женском монастыре опального схиигумена Сергия решили проигнорировать фильма Ксении Собчак «Монастырь особого назначения». Об этом URA.RU сообщил представитель обители Всеволод Могучев.

«Никто не смотрит этот фильм — у людей другие дела, гораздо более важные. Кто будет перестраивать график жизни монастыря ради этой женщины (Собчак)? — заявил Могучев. — Это не повестка монастыря, поэтому пока что даже я его не смотрел этот фильм».

При этом пиарщик обители признался, что ему все-таки придется отсмотреть картину. «Я глянул — там два с лишним часа, у меня столько свободного времени нет. Посмотрю попозже — сейчас пока не до этого. Хотя и так понятно, в каком контексте там все сказано».

Ранее URA.RU сообщало, что Ксения Собчак опубликовала на своем канале в YouTube двухчасовой фильм, посвященный схиигумену Сергию и его монастырю. Документальная лента включает в себя фрагменты проповедей отца Сергия, проводимых им обрядов изгнания бесов, высказывания о схиигумене известных людей, интервью представителя екатеринбургской епархии (о том, почему РПЦ позволила стать священником и проводить службы отцу Сергию, совершившему убийства). Но центральным местом фильма стали воспоминания бывших послушников обители о пережитых ими фактах насилия.