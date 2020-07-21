Число новых случаев COVID в РФ снижается уже четыре дня Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 21 июля, — 223-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 133-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных по всему миру за прошедшие сутки увеличилось на 217 380 и достигло отметки в 14 867 579 (+ 210 202 за сутки). Выздороветь удалось уже 8 901 051 пациентам (+166 948). Жертвами COVID-19 стали Погибших 614 385 человек (+5 146).

В рейтинге стран-лидеров по числу инфицированных по-прежнему всех опережают США (3 961 429), Бразилия (2 121 645) и Индия (1 154 917). Россия занимает четвертую строчку с показателем в 778 059 случаев заражения.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса, проводимые Минобороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи, успешно завершены. Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев. Несмотря на это, эффективность препарата поставили под сомнение. Ученые должны публиковать результаты исследований вакцины, поскольку у нее могут проявиться новые свойства. При этом власти России собираются вакцинировать 50 миллионов человек в ближайшее время.

Агентство Bloomberg заявило, что у политической и предпринимательской элиты России был доступ к экспериментальной вакцине с апреля. Однако Минздрав эту информацию опровергает. В Кремле подчеркнули, что президент РФ Владимир Путин тоже не получил вакцину, так как она не сертифицирована.

Коронавирус в России

Россия вошла в топ-10 стран по эффективности борьбы с пандемией. Число новых случаев снижается уже четыре дня. За последние сутки выявлено 5940 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве (+578). На втором месте — ХМАО (+238), на третьем — Свердловская область (+234). При этом летальность от коронавируса в России намного ниже, чем в других странах.

При этом ученые выяснили, что коронавирус попал в Россию преимущественно из Европы, а не из Китая. Отмечается, что вирус завезли как минимум 67 независимых носителей. Тем временем РФ планирует возобновить международное авиасообщение. Вероятнее всего, скоро рейсы в другие страны откроют из шести городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.

Во время пандемии сироты остались без помощи волонтеров. Визиты прекращены в 94% организаций для детей-сирот, а 97% ввели ограничения на выход детей за пределы организаций. Прогулки с малышами сократились на 26%.

Президент России Владимир Путин поддержал идею организаторов «Бессмертного полка» перенести акцию на 2021 год. Глава государства пообещал, что акция пройдет масштабно и красиво.

Коронавирус в мире

Названа выигравшая от коронавируса страна. По мнению аналитиков, экономика Германии будет процветать после пандемии, она показала свои сильные стороны и сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США. Тем временем в Гонконге уровень безработицы поднялся до максимума за 15 лет . Из-за последствий пандемии она выросла до 6,2%. Еще в 27 странах мира есть угроза продовольственной безопасности.

Мнение экспертов

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом на пляже. По его мнению, шансы подхватить инфекцию в солнечную погоду крайне малы, однако нельзя забывать о мерах предосторожности.

Эпидемиологи опасаются, что новая волна COVID совпадет по времени со вспышкой гриппа. Одновременное заражение вирусами может серьезно повредить легкие. Обе инфекции могут усугубить друг друга и стать более опасными. Врач отметил, что пока не ясно, можно ли проводить одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса.