Повышенная доплата к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагается гражданам старше 80 лет. Об условиях выплаты журналистам рассказали в ПФР.
В фонде уточнили, что пособие будет доступно только для тех, кто не получает страховую пенсию по потере кормильца. Инвалидам первой группы, достигшим 80 лет, двойная фиксированная выплата к страховой пенсии не назначается, поскольку они уже получают ее. Согласно действующему законодательству, доплату к пенсии устанавливают по одному из оснований: либо достижения возраста 80 лет, либо наличие 1 группы инвалидности.
«На сегодняшний день дополнение к основной пенсии в 11 тыс рублей могут назначить только при наличии первой группы инвалидности, либо по достижению 80 лет», — пишет LIVE24. Начисления к накоплениям по старости начисляются в автоматическом порядке.
Ранее стало известно о планах Минфина проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. По информации «Национальной службы новостей», корректировка пенсионных выплат пройдет 1 августа.