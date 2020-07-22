21 июля 2020

ПФР рассказал об условиях доплаты к пенсии в 11 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пособие будет доступно только для тех, кто не получает страховую пенсию по потере кормильца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Повышенная доплата к пенсии в размере 11 тысяч рублей полагается гражданам старше 80 лет. Об условиях выплаты журналистам рассказали в ПФР.

В фонде уточнили, что пособие будет доступно только для тех, кто не получает страховую пенсию по потере кормильца. Инвалидам первой группы, достигшим 80 лет, двойная фиксированная выплата к страховой пенсии не назначается, поскольку они уже получают ее. Согласно действующему законодательству, доплату к пенсии устанавливают по одному из оснований: либо достижения возраста 80 лет, либо наличие 1 группы инвалидности.

«На сегодняшний день дополнение к основной пенсии в 11 тыс рублей могут назначить только при наличии первой группы инвалидности, либо по достижению 80 лет», — пишет LIVE24. Начисления к накоплениям по старости начисляются в автоматическом порядке.

Ранее стало известно о планах Минфина проиндексировать пенсии работающим пенсионерам. По информации «Национальной службы новостей», корректировка пенсионных выплат пройдет 1 августа.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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