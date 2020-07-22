Россия ответила на обвинения в заговоре по делу MH17

Российский МИД отрицает, что Россия ведет тайные переговоры с Нидерландами, чтобы прийти к внесудебым договоренностям по делу крушения малайзийского Boeing MH17. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.
«Могу только опровергнуть, никаких переговоров мы не ведем», — приводит слова Грушко ТАСС. Слушания дела о крушении малайзийского Boeing MH17 возобновились в марте этого года, напоминает агентство Nation news. При этом из-за коронавируса заседания проходят в закрытом режиме, а свидетели по делу сохраняют анонимность. Посмотреть на происходящее в суде можно онлайн.
Самолет Boeing MH17 «Малайзийских авиалиний» разбился на Донбассе в 2014 году. В результате трагедии погибли 298 человек. Дело о крушении расследуют Совет безопасности Нидерландов и Объединенная следственная группа. Прокуратура Нидерландов обвиняет сразу нескольких граждан России в причастности к ЧП. Российская сторона отвергает эту информацию.