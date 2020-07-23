Мосгорсуд вступил в конфликт с Генпрокуратурой из-за Ефремова

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Заседание Мосгорсуда по делу вора в законе по кличке Шишкан, Шишканова Олега (Медведева). Москва, московский городской суд, мосгорсуд
В Мосгорсуде отметили, что воздействовать на судей извне запрещено Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Мосгорсуд напомнил Генпрокуратуре, что находится вне сферы ее контроля. Ранее надзорный орган взял на контроль дело о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым для «объективности расследования».

«Московский городской суд считает необходимым отметить, что при принятии решений суд независим и, в том числе, находится вне сферы контроля органов прокуратуры», — приводит РИА «Новости» фрагмент из заявления суда. Отмечается, что воздействовать на судей извне запрещено.

Михаил Ефремов обвиняется в совершении смертельного ДТП в центре Москвы. 8 июня актер в состоянии опьянения на своем автомобиле выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Водитель фургона Сергей Захаров позже скончался в больнице. Суд по делу актера начнется 29 июля, сообщают argumenti.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
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Анонимно
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