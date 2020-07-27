В Уголовный кодекс РФ хотят ввести новую статью

Правоохранительные органы готовятся ввести новую статью «Налоговое мошенничество» в Уголовный кодекс РФ. Об этом рассказал заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.
У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — «Налоговое мошенничество»», — цитирует РИА «Новости» Леоненко. Отмечается, что этот вопрос еще обсуждается и о принятии статьи говорить еще рано.
По действующему законодательству налоговые преступления можно отнести и к статье 159, и к статье 199, передает «
Конституционный суд ранее разъяснил, что ошибочное обращение за налоговым вычетом не является налоговым мошенничеством, пишет
Ранее в России предложили внести изменения в Уголовный кодекс РФ ради защиты пожилых граждан. Чаще всего пожилые люди подвергаются разбойным нападениям и мошенничеству.