26 июля 2020

В Уголовный кодекс РФ хотят ввести новую статью

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, полиция, канвой
Вопрос о принятии статьи обсуждают Федеральная налоговая служба, МВД, Генпрокуратура и Следственный комитет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правоохранительные органы готовятся ввести новую статью «Налоговое мошенничество» в Уголовный кодекс РФ. Об этом рассказал заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — «Налоговое мошенничество»», — цитирует РИА «Новости» Леоненко. Отмечается, что этот вопрос еще обсуждается и о принятии статьи говорить еще рано.

По действующему законодательству налоговые преступления можно отнести и к статье 159, и к статье 199, передает «Царьград». Отмечается, что статья разрабатывается Федеральной налоговой службой, МВД, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.

Конституционный суд ранее разъяснил, что ошибочное обращение за налоговым вычетом не является налоговым мошенничеством, пишет РАПСИ. Преступлением это не будет считаться, если в предоставленных документах нет подделки или подлога.

Ранее в России предложили внести изменения в Уголовный кодекс РФ ради защиты пожилых граждан. Чаще всего пожилые люди подвергаются разбойным нападениям и мошенничеству.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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