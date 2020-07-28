Пермская школа отказалась обучать десятиклассников

Пермских старшеклассников решили отправить учиться в другую школу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школа поселка Бырма (Кунгурский район Пермского края) отказалась обучать десятиклассников из-за недобора учеников. Семь школьников подали заявление о приеме в 10 класс, но получили отказ, говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

«Должностные лица управления образования Кунгурского района и администрация школы проинформировали родителей учеников о том, что в случае наполняемости 10 класса менее 10 человек очное обучение будет организовано в другом учебном заведении», — поясняет пресс-служба надзорного органа.

Родители старшеклассников обратились с жалобой в прокуратуру, которая разъяснила, что отказ в приеме в школу является законным в том случае, если в ней отсутствуют учебные места. По итогам проверки и. о. директора МБОУ «Бырминская средняя общеобразовательная школа» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.