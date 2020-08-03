Для остановки машины гаишникам пришлось стрелять по колесам Фото: УГИБДД по Свердловской области

Ночью госавтоинспекторы Сухого Лога (Свердловская область) устроили погоню со стрельбой за нарушителем. После задержания оказалось, что в салоне находятся 18-летний водитель и трое пьяных подростков 13-16 лет.

«Сотрудники ГИБДД Сухого Лога, находясь на маршруте патрулирования, применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя, который не подчинился законным требованиям об остановке транспортного средства», — сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

Выяснилось, что в деревне Глядены под Сухим Логом водитель ВАЗ-21099 с тонированными стеклами отказался остановиться по требованию инспектора. Началась погоня, в итоге полицейские были вынуждены стрелять по колесам. Только после этого автомобиль остановился. За рулем машины находился 18-летний парень, с ним в салоне были подростки 13, 14 и 16 лет. Все четверо признались, что пили алкоголь. Позже медосвительствование водителя показало 0.242 промилле алкоголя при допустимой норме 0.16.

«Сотрудниками ПДН в отношении родителей несовершеннолетних составлены материалы по ст. 20.22 КоАП РФ за нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, распитие ими алкоголя. 16-летний пассажир привлечен к ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Все подростки будут поставлены на профилактический учет в ПДН», — добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

В отношении водителя госавтоинспекторы составили четыре материалы по статьям КоАП РФ: за управление транспортном в состоянии опьянения; за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства; за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента; за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя.

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