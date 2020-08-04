Дегтярев ответил, что оставил себе от Фургала

Врио губернатора Хабаровского края не стал увольнять охранника своего предшественника Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ездит на том же автомобиле с тем же охранником, которые были у прежнего главы региона Сергея Фургала. Также чиновник не собирается повышать себе зарплату. Об этом заявил сам Дегтярев.

«[Заработная плата] такая же, как и у прежнего губернатора. Вы же видите, я пользуюсь абсолютно всем тем же: располагаюсь в кабинете прежнего руководителя, передвигаюсь на автомобилях прежнего руководителя, даже охранник со мной ходит, который на всех фотографиях с Сергеем Ивановичем Фургалом», — приводит ТАСС слова Дегтярева. По мнению врио губернатора, повышать себе зарплату будет неэтичным поступком.

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края вместо однопартийца Сергея Фургала. Последний был смещен с поста в связи с утратой доверия после того, как его арестовали на два месяца по подозрению в организации убийств бизнесменов в середине нулевых, пишут «Дни.ру». С приходом Дегтярева, в правительстве Хабаровского края начались кадровые перестановки. Вместе с тем, новый лидер региона заявил, что уступит кресло губернатора Фургалу, если тот будет оправдан.

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