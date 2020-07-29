Дегтярев пригрозил чиновникам из команды Фургала увольнениями

Михаил Дегтярев спросит с харабовских чиновников за траты бюджетных денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригрозил министрам из команды арестованного главы региона Сергея Фургала увольнениями из-за неэффективного расходования бюджетных средств. Кроме того, он заявил, что уступит кресло губернатора Фургалу, если тот будет оправдан.

«В этом году мы получаем из казны 42 млрд рублей, и сегодня я всем чиновникам сказал: если хоть одна программа не будет реализована, хоть один рубль вернется в федеральный бюджет, то мы будем с виновными расставаться», — заявил в интервью « Коммерсанту » Дегтярев.

Новый глава региона отметил, что не все чиновника готовы выдержать темп и требования, которые он им выдвигает. Так, заявления об отставке на данный момент написали руководитель аппарата облправительства Владимир Хлапов и первый зампред правительства Юрий Золочевский. «Написали заявления об увольнении по собственному желанию. Я их не уговаривал. Они оставили свои посты. Министры многие, я вижу, тоже начинают склоняться, я вижу — опасаются», — отметил Дегтярев.

Вместе с тем Дегтярев отмечает, что арест Фургала негативно отражается на его работе. По его словам, из-за несанкционированных митингов растет количество заболевших коронавирусом. При этом глава региона готов освободить кресло предшественнику, если того оправдают. « Если Сергей Иванович будет оправдан и решит баллотироваться, юридических нюансов тут не может быть. В указе президента четко написано: временно исполнять обязанности до вступления в должность избранного губернатора. Могу остаться в регионе в каком-то другом качестве: мне тут нравится!» — говорит Дегтярев.

Фургала, представляющего ЛДПР, задержали в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября, передает агентство Nation News. С 11 числа в регионе начались стихийные митинги. Сам бывший глава региона не одобряет массовые протесты, которые проводятся в его поддержку, напоминает RT.

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