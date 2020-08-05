На 6 августа новой коронавирусной инфекцией в регионе заболели 21 725 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

183 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки. Об этом URA.RU сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. На Среднем Урале уже пятый день число новых случаев заражения инфекцией не превышает 200. Такая ситуация зафиксирована в регионе после подъема заболеваемости.

«Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 443. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 95 человек. Общее число выписанных достигло 18224. Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 307», — уточнили в свердловском оперштабе.

Всего в регионе на 6 августа зарегистрировано 21 725 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Состояние 112 пациентов оценивается как тяжелое, 110 из них находятся в реанимации, в том числе 64 — на аппаратах ИВЛ. Большая часть новых случаев была выявлена в Екатеринбурге — 93 пациента с COVID-19.

Благодаря тенденции к снижению числа новых случаев коронавируса (29 июля — 223, 30 июля — 215, 31 июля — 210, 1 августа — 202, 2 августа — 199, 3 августа — 196, 4 августа — 182 и 5 августа — 181) регион может претендовать на введение нового этапа снятия ограничений. 31 июля свердловский губернатор уже позволил жителям региона посещать крупные ТЦ.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к конкретному месту заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заболевания, они указаны в виде цифры.