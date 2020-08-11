Академик назвала опасности дистанционного обучения

Дистанционное обучение детей во время пандемии коронавируса не могло быть эффективным. Об этом журналистам заявила главный научный сотрудник Института возрастной физиологии, академик Марьяна Безруких.
По словам специалиста, резкая смена формы обучения вызвала стресс у многих школьников, которые в таком состоянии не смогли полноценно усвоить материал. «В ситуации стресса эффективное обучение невозможно. Дети учились как могли», — цитирует академика Regnum. Как отметила Безруких, теперь учителям предстоит выяснить, что дети смогли усвоить в период дистанционных занятий и исправить последствия.
Кроме того, по мнению академика, нужно исключить смартфоны из дистанционного обучения. «Это сильнейшая нагрузка на зрение, он сидит с телефоном в таком положении, в котором не должен сидеть. Неудивительно, что часть материала дети не могут усвоить», — подчеркнула Безруких.
Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что удаленная учеба будет применяться в РФ в период вспышек сезонных заболеваний. Преподаватели школ и вузов, в свою очередь, предрекали, что дистант не заменит учебы за партами. Позже президент России Владимир Путин сказал, что власти не рассматривают замену очного образования дистанционным.
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