На «Премии МУЗ-ТВ» в 2010 году готовился теракт. Об этом рассказал директор телеканала Арман Давлетяров в фильме «Быть, а не казаться».
В момент, когда в зрительном зале уже находилось 25 тысяч человек, выяснилось, что в зале был террорист, рассказал Давлетяров. «Подошли сотрудники службы безопасности в гражданском и сказали, что все может быть очень плохо и в прямом эфире», — пишет Super со ссылкой на Давлетярова.
Ситуацию удалось разрешить без эвакуации зрителей, но подробностей операции директор канала не раскрыл. По словам медиаменеджера, жизни тысяч людей находились под угрозой, но об этом никто не узнал. При этом сам Давлетяров испытал такой стресс, что его потом стошнило на улице возле стадиона «Олимпийский», рассказал он.
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