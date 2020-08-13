За сутки в Перми выявлено 57 случаев заражения коронавирусом, 15 — в муниципалитетах региона Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 августа, — 247-й день с момента выявления коронавируса и 157-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 907 758 (+5 057) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 6777 (+72) человек, выздоровело 4 810 (+42) пациентов, зафиксировано 299 летальных исходов (182 — непосредственно от COVID-19).

Пермяки заражаются коронавирусом быстрее, чем выздоравливают. За сутки в регионе выявлено 72 новых случая заболевания COVID-19, оправились от болезни только 42 человека. Еще четыре человека с коронавирусом скончались, два из них — непосредственно от COVID-19. Также коэффициент распространения инфекции (Rt) увеличился в регионе до 0,98 (12 августа — 0,97, 11 августа — 0,96).

Коронавирус уходит из муниципалитетов и возвращается в Пермь. Из 72 новых случаев заражения коронавирусом 57 выявлено непосредственно в краевой столице . Еще три случая — в Лысьве, по два — в Верещагино, Куеде, Карагае и Пермском муниципальном районе. В Кунгуре, Березниках, Барде и Юсьве зафиксировано по одному случаю заболевания COVID-19.

Пермские вузы не будут переходить на дистанционное обучение. В медуниверситете, педагогическом университете и пермском филиале Высшей школы экономики учебный год начнется в очном формате. При этом в педуниверситете, например, планируют наполнять аудитории меньшим количеством групп, чтобы каждому студенту доставалась отдельная парта. Однако вузы готовы внедрить дистанционное обучение, если это потребуется. В медуниверситете ждут приезда большого количества студентов и, если у кого-то будет выявлен коронавирус, придется создавать обсервацию и использовать дистанционные технологии.

Дети преимущественно болеют COVID-19 в легкой и бессимптомной форме. К такому выводу пришли в краевом медицинском информационно-аналитическом центре. С начала пандемии в регионе был выявлен 371 случай заражения детей до 14 лет. Среди заболевших только 128 пациентам потребовалось лечение в условиях стационара, остальные проходили его в домашних условиях. При этом болезнь в средней степени тяжести протекала только у одного ребенка , остальные переболели COVID-19 в легкой форме.

Мошенники придумали новый способ заработка на коронавирусе. Они звонят предпринимателям под видом проверяющих и настойчиво предлагают приобрести брошюры о коронавирусе . В Роспотребнадзоре заявили, что при проверках хозяйствующих субъектов не предлагают никому приобретать какую-либо литературу, а ограничиваются лишь проверкой соблюдения норм действующего законодательства.