Сенатор Пушков стал зарабатывать на 2 миллиона рублей больше

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Доклад врио губернатора Максима Решетникова на пленарном заседании Законодательного собрания о приоритетных направлениях деятельности Правительства Пермского края. Пермь, пушков
Сенаторы Алексей Пушков (слева) и Андрей Климов (справа) отчитались о доходах за 2019 год Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Декларационная кампания

Члены Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков и Андрей Климов отчитались о доходах за 2019 год. Информация размещена на сайте верхней палаты парламента.

Алексей Пушков указал в декларации доход в размере 18,2 млн рублей. Сенатор также владеет тремя квартирами, площадью 195, 136, 93 кв. метра, земельным и дачным участками, автомобилями Mercedes Е230 Jaguar XJ. В прошлом году Пушков задекларировал доход в размере 16,4 млн. рублей.

Декларированный годовой доход члена Андрея Климова за 2019 год составил 6,7 млн. рублей. Климову принадлежит 4 земельных участка, 3 квартиры и 2 летних садовых домика. Сенатор также имеет в собственности автомобиль Volkswagen Touareg. Доход сенатора за 2018 год составил 5,1 млн рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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