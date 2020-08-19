19 августа 2020

Жириновский предсказал суд над виновными в развале СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, жириновский владимир
По словам политика, московский трибунал по этому вопросу может состояться в ближайшие десятилетие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все виновные в развале СССР скоро предстанут перед судом. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, московский трибунал по этому вопросу может состояться в ближайшие десятилетие. «Я думаю, суд будет над ними над всеми, если они еще будут живы, в ближайшие пять-десять лет обязательно состоится московский трибунал над всеми саботажниками, всеми разрушителями СССР 91 года», — сказал Жириновкий в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Политик утверждает, что в проигрыше ГКЧП и последующем развале Советского Союза виновны первый президент СССР Михаил Горбачев, начальник 5-го управления КГБ СССР Филипп Бобков и министр обороны СССР Дмитрий Язов, а также первый президент Украины Леонид Кравчук.

Ранее Жириновский заключил спор с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до Нового года. Победителю спора достанется ящик пива.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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