Жириновский предсказал суд над виновными в развале СССР

Все виновные в развале СССР скоро предстанут перед судом. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По словам политика, московский трибунал по этому вопросу может состояться в ближайшие десятилетие. «Я думаю, суд будет над ними над всеми, если они еще будут живы, в ближайшие пять-десять лет обязательно состоится московский трибунал над всеми саботажниками, всеми разрушителями СССР 91 года», — сказал Жириновкий в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
Политик утверждает, что в проигрыше ГКЧП и последующем развале Советского Союза виновны первый президент СССР Михаил Горбачев, начальник 5-го управления КГБ СССР Филипп Бобков и министр обороны СССР Дмитрий Язов, а также первый президент Украины Леонид Кравчук.
Ранее Жириновский заключил спор с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до Нового года. Победителю спора достанется ящик пива.
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