Жириновский поставил ящик пива на вхождение Беларуси в состав РФ

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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Ранее Владимир Жириновский предлагал белорусскому президенту обратиться к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заключил спор с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до Нового года. Победителю спора достанется ящик пива.

«Поспорили с ведущим Эхо Москвы Алексеем Нарышкиным, что до нового года Белоруссия войдёт в состав России», — написал Жириновский в своем telegram-канале. Победитель спора, по словам политика, получит ящик пива.

Ранее Жириновский посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко обратиться за помощью к России. По его словам, это единственный выход из сложившейся ситуации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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