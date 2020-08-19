Жириновский поставил ящик пива на вхождение Беларуси в состав РФ

Ранее Владимир Жириновский предлагал белорусскому президенту обратиться к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заключил спор с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до Нового года. Победителю спора достанется ящик пива.

«Поспорили с ведущим Эхо Москвы Алексеем Нарышкиным, что до нового года Белоруссия войдёт в состав России», — написал Жириновский в своем telegram-канале. Победитель спора, по словам политика, получит ящик пива.

Ранее Жириновский посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко обратиться за помощью к России. По его словам, это единственный выход из сложившейся ситуации.

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