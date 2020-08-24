Реконструкцию аэрогавани Нового Уренгоя решили отложить на будущий год Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Новом Уренгое отложили реконструкцию аэропорта, во время дождя там затопило улицу — на Ямале началось досрочное голосование — школы-интернаты начали прием детей — ямальцы решили отказаться от вакцины. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 25 августа — в обзоре URA.RU:

Ремонт аэропорта Нового Уренгоя отложат на год

Реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя могут перенести на год. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов. Отмечается, что инвестор просил об отсрочке из-за критического падения доходов авиа бизнеса.

В Новом Уренгое затопило улицы

Улицы Нового Уренгоя затопило после прошедшего сильного дождя. Жители затопленного района города сняли видео и прокомментировали обстоятельства потопа.

Школы-интернаты начали прием детей кочевников

Образовательные учреждения Тазовского района начали вновь принимать детей из числа представителей коренного населения. По предварительным заявкам от образовательных организаций Тазовского района планируется вывезти 1 057 человек.

Жители Ямала отказываются от противоковидной вакцины

Большинство жителей ЯНАО намерены отказаться от вакцины от коронавируса. Такой результат дал опрос окружных властей, который провел ямальский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

На Ямале началось досрочное голосование

Члены избирательных комиссий ЯНАО начали выезжать в труднодоступные районы для проведения голосования по выборам депутатов Голосование в отдаленных стойбищах кочевников и на месторождениях пройдут с 23 августа по 10 сентября.