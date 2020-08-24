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Самое актуальное в ЯНАО на 25 августа. Ямальский аэропорт отремонтируют через год, в Новом Уренгое затопило улицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, аэропорт, город салехард
Реконструкцию аэрогавани Нового Уренгоя решили отложить на будущий год Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Новом Уренгое отложили реконструкцию аэропорта, во время дождя там затопило улицу — на Ямале началось досрочное голосование — школы-интернаты начали прием детей — ямальцы решили отказаться от вакцины. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 25 августа — в обзоре URA.RU:

Ремонт аэропорта Нового Уренгоя отложат на год

В Новом Уренгое затопило улицы

Школы-интернаты начали прием детей кочевников

Жители Ямала отказываются от противоковидной вакцины

На Ямале началось досрочное голосование

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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