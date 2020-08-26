Депутаты пермского парламента отклонили инициативу о выплатах семьям с детьми от 16 до 18 лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутаты законодательного собрания Пермского края отказались поддерживать законопроект о единовременных выплатах семьям с детьми от 16 до 18 лет. Такое решение они приняли 27 августа на пленарном заседании краевого парламента. С инициативой о выплатах по 10 тысяч рублей в период пандемии выступила фракция ЛДПР.

«Всего в Пермском крае 77 440 детей этого возраста. И для нашей выплаты потребуется 774 млн 440 тысяч рублей. Мы предполагаем использовать для этого часть средств, замороженных в бюджете Пермского края на строительство аквапарка», — заявил депутат от ЛДПР Александр Григоренко. В случае принятия законопроекта на выплату в 10 тысяч рублей могли бы претендовать те, кто не получил деньги из федерального бюджета на детей от 3 до 16 лет.

Подобные законопроекты уже приняты в десяти субъектах федерации. Инициативу либерал-демократов поддержала фракция «Справедливой России» в краевом парламенте, а профильный социальный комитет дал отрицательное заключение. В итоге парламентарии не приняли предложенный законопроект. Точное распределение голосов «за» и «против» пока неизвестно.