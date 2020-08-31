31 августа 2020

Болезнь спасла Навального от миллионного штрафа в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
С Алексея Навального (справа) сняли претензии в 1 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Замдиректора МКУ «Контрольно-ревизионное управление» комитета по делам образования Челябинска Константин Киреев отказался от требования о взыскании через суд 1 млн рублей от блогера Алексея Навального. Однако чиновник продолжит разбирательство, заявил он корреспонденту URA.RU.

«В связи со сложившейся ситуацией со здоровьем Алексея Навального, я отказываюсь от материальных требований о взыскании одного миллиона рублей. По-человечески желаю ему выздоровления. Но своего мнения не меняю», — заявил истец. Он добавил, что суд начнется 3 сентября.

Киреев в прошлом году проиграл 1% голосов на выборах в Калининский райсовет. Он связал это с включением своей кандидатуры в умное голосование и ассоциацию своей персоны с Навальным. Киреев подал иск с требованием удалить информацию о нем с сайта Навального и компенсации в 1 млн рублей. Взять комментарий в штабе Навального в Челябинске не удалось — его телефон отключен.

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Вместе с Киреевым иски к Навальному предъявили ветеран войны Игнат Артеменко, бизнесмен Александр Удодов, блогер Алексей Жирухин и другие. Кроме того, мясокомбинат «Дружба народов» 26 августа взыскал с блогера 3,3 млн рублей издержек по выигранному в 2019 году иску о защите деловой репутации

Навальный находится на лечении в Германии. Ему стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске. В местной больнице Навального ввели в искусственную кому. Его перевезли в берлинскую больницу «Шарите». Там выявили отравление токсином из группы ингибиторов «холинэстеразы».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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