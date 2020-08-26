Болезнь Навального не освободит о его от многомиллионных штрафов

Алексею Навальному придется платить по предъявленным искам о материальном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Находящемуся на лечении в Германии блогеру Алексею Навальному после выхода из клиники придется столкнуться с необходимостью выплатить штрафы, назначенные судами. В частности, удовлетворён иск мясокомбината «Дружба народов», на подходе еще несколько исков на десятки миллионов рублей.

Мясокомбинат «Дружба народов» 26 августа взыскал с Навального 3,3 млн рублей издержек по выигранному в 2019 году иску о защите деловой репутации, пишет « Коммерсант ». Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината «Московский школьник» долг на 88 млн рублей, чтобы лично взыскать его с блогера и соратников из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Иски к Навальному на разные суммы также предъявили ветеран войны Игнат Артеменко, который снялся в видеоролике за поправки к Конституции; бизнесмен Александр Удодов (500 тысяч рублей) за расследование ФБК о якобы принадлежащих ему квартирах в Нью-Йорке; блогер Алексей Жирухин (230 тысяч рублей) за незаконное использование его фотографий и челябинский член ЛДПР Константин Киреев (один млн рублей) за проигрыш на выборах 2019 года из-за включения в списки умного голосования.

Пригожин, перекупив долги у комбината, заявил, что полон решимости рассчитаться с блогером. «Если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен… Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости закона», — заявлял бизнесмен.

Как пояснила газете адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова, процедура взыскания долгов регламентирована законом. Он может заявлять ходатайства, подавать судебным приставам дополнительные сведения о должнике. «Видимо, этим и собирается заниматься Евгений Пригожин с юристами», — предположила Рыжкова.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, блогера доставили в местную больницу, уточняет агенство Nation News. Там Навальный впал в кому. После этого его перевезли в берлинскую больницу «Шарите». Немецкие врачи провели диагностику, которая выявила, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов «холинэстеразы», сообщает «Национальная служба новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.