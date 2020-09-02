02 сентября 2020

Главный эпидемиолог России рассказал о второй волне коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина не даст коронавирусу разгуляться снова, надеется эпидемиолог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вспышку заболеваемости коронавирусом в екатеринбургских школах нельзя считать началом второй волны эпидемии. Об этом заявил URA.RU главный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАМН Николай Брико.

«О второй волне говорить вообще не корректно, поскольку первая еще не закончилась. Спада до первоначального уровня не было, более того в последние дни мы наблюдаем небольшой рост», — отметил ученый. В то же время, полагает он, причин для паники нет: популяционный иммунитет в настоящее время оценивается специалистами в 26%, а то и в 31%. Кроме того, на подходе вакцина, медицинские мощности для борьбы с коронавирусом уже мобилизованы, следовательно, даже в случае роста заболеваемости ситуация не будет такой тяжелой, как в начале пандемии весной 2020 года. «Возможно, мы имеем дело с сезонным ростом заболеваемости. Не исключены какие-то локальные вспышки коронавируса, но они не затронут все население. Повторения весенней ситуации не будет», — прокомментировал Николай Брико.

Как писало URA.RU, сразу две школы Екатеринбурга — №148 и №179 — закрылись на карантин из-за выявленного у сотрудников коронавируса. Учащиеся переведены на дистанционное обучение. В школах №16 и №120 на карантин закрыто по одному классу — у школьников заподозрили COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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