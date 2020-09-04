Гостем Ивана Урганта стал чемпион UFC Петр Ян Фото: «Первый канал»

Чемпион UFC из екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петр Ян продемонстрировал телеведущему Ивану Урганту свой коронный удар ногой. О съемке программы «Вечерний Ургант» рассказали URA.RU в бойцовском клубе.

«После двухмесячного отпуска Ургант записал первую программу. Очень приятно, что он пригласил на программу Петра. Сначала Ян рассказал о себе: о детстве, уличных драках, работе охранником. А потом случился интерактив. Ургант сказал, что давно не дрался, и предложил Петру его ударить, чтобы он потом мог хвастаться пред знакомыми, что дрался с чемпионом Петром Яном. Петр и ударил его ногой в голову», — рассказали в клубе.

Все это делалось, конечно, в шутку, Ургант даже подыграл и демонстративно упал. Так что заканчивать программу пришлось Петру Яну.

Удар в голову Фото: «Первый канал»