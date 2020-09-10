10 сентября 2020
09 сентября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 11 сентября. «Ариант» увольняет сотрудников, на главу района совершено нападение

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Импортозамещение. Мясокомбинат Ариант. Челябинск., упаковка, мясокомбинат
Работники предприятия «Ариант» в Миассе заявили об увольнениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники миасского предприятия готовятся к увольнениям — в Челябинске построят спорткомплекс — на главу района напали неизвестные — известный скульптор примет высоких гостей. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 11 сентября — в обзоре URA.RU:

В Миассе массово увольняются сотрудники крупного предприятия

В Челябинске построят новый спорткомплекс

На главу района совершено нападение

Известного скульптора поздравят высокие гости

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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