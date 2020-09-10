Работники предприятия «Ариант» в Миассе заявили об увольнениях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники миасского предприятия готовятся к увольнениям — в Челябинске построят спорткомплекс — на главу района напали неизвестные — известный скульптор примет высоких гостей. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 11 сентября — в обзоре URA.RU:

В Миассе массово увольняются сотрудники крупного предприятия

Работники «Арианта» в Миассе заявили о массовых увольнениях в связи с остановкой предприятия. По их словам, уволить могут до 200 человек, в том числе сотрудников предпенсионного возраста.

В Челябинске построят новый спорткомплекс

В Челябинске началось проектирование крупного спортивного комплекса. Такое решение приняла мэр города Наталья Котова. Спортобъект с 25-метровым бассейном будут возводить в Тракторозаводском районе.

На главу района совершено нападение

Главу Кусинского района Юрия Лысякова избили и переехали машиной у здания администрации. С многочисленными повреждениями он доставлен в травмпункт Златоуста. Лысяков подозревает, что нападение совершили сторонники местного кандидата в депутаты.

Известного скульптора поздравят высокие гости

Мэр Челябинска Наталья Котова, спикер гордумы Андрей Шмидт и супруга губернатора Ирина Текслер 11 сентября лично поздравят скульптора Вардкеса Авакяна с присвоением ему звания почетного гражданина города.