Тихановская: почему Лукашенко не может остановить протесты

Политик подчеркнула, что в оппозиции находятся отчень творческие люди Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии не в состоянии остановить протестующих, так как жители республики готовы идти до конца. Об этом в разговоре с польским изданием Rzeczpospolita заявила основная соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская.

«Люди не смогут жить с этим президентом. Он держит их, сажает в тюрьму, становится все хуже и хуже, но людей это не остановит. Люди будут протестовать, пока не выиграют», — рассказала Тихановская.

Политик добавила, что сами акции протеста могут видоизменяться в зависимости от действий силовых структур. Она подчеркнула, что в оппозиции находятся творческие люди.