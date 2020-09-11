Тихановская: почему Лукашенко не может остановить протесты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге, флаг белоруссии, посольство беларуси
Политик подчеркнула, что в оппозиции находятся отчень творческие люди Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии не в состоянии остановить протестующих, так как жители республики готовы идти до конца. Об этом в разговоре с польским изданием Rzeczpospolita заявила основная соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская.

«Люди не смогут жить с этим президентом. Он держит их, сажает в тюрьму, становится все хуже и хуже, но людей это не остановит. Люди будут протестовать, пока не выиграют», — рассказала Тихановская.

Политик добавила, что сами акции протеста могут видоизменяться в зависимости от действий силовых структур. Она подчеркнула, что в оппозиции находятся творческие люди.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...