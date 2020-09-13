В скандальном свердловском округе озвучили результаты выборов

По предварительным результатам дополнительных выборов в гордуму Асбестовского городского округа Леонид Ремезов набрал 61,16% голосов. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Асбеста.
«По предварительным итогам голосования Леонид Ремезов набрал 61,16% голосов избирателей (474 голоса)», — следует из данных избирательной комиссии. На втором месте по количеству голосов стоит Валерий Хомутов. Он набрал 23,74% голосов (184 голоса). На третьем месте Сергей Соломатин, который получил 10,71% голосов избирателей (83 голоса).
В ходе Единого дня голосования на довыборах в гордуму Асбеста разгорелся скандал. Коммунистка Наталья Крылова обвинила Ремезова в незаконной агитации в день тишины. Однако в областной избирательной комиссии URA.RU эту информацию не подтвердили. Там заверили, что голосование прошло без нарушений.
Подписывайтесь на URA.RU в