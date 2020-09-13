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В скандальном свердловском округе озвучили результаты выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным итогам, Ремезов набрал 61,16% голосов избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По предварительным результатам дополнительных выборов в гордуму Асбестовского городского округа Леонид Ремезов набрал 61,16% голосов. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Асбеста.

«По предварительным итогам голосования Леонид Ремезов набрал 61,16% голосов избирателей (474 голоса)», — следует из данных избирательной комиссии. На втором месте по количеству голосов стоит Валерий Хомутов. Он набрал 23,74% голосов (184 голоса). На третьем месте Сергей Соломатин, который получил 10,71% голосов избирателей (83 голоса).

В ходе Единого дня голосования на довыборах в гордуму Асбеста разгорелся скандал. Коммунистка Наталья Крылова обвинила Ремезова в незаконной агитации в день тишины. Однако в областной избирательной комиссии URA.RU эту информацию не подтвердили. Там заверили, что голосование прошло без нарушений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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