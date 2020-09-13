В крупнейшей свердловской больнице произошла вспышка коронавируса

Два отделения больницы закрыли на карантин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской областной клинической больнице произошла вспышка коронавируса. По данным высокопоставленных источников из медицинской среды, в больнице закрыто на карантин гнойное отделение. Эту информацию подтвердили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Болеют и медики, и пациенты», — рассказал инсайдер. Однако в штабе по борьбе с COVID ситуацию описали иначе. «Слово „вспышка“ подразумевает одномоментное заболевание десятков человек. В СОКБ же никакой вспышки не было, нет и, надеемся, что не будет. На данный момент из 59 отделений больницы в профилактических целях закрыто всего два. Болеют семь сотрудников больницы, — уточнили в штабе. — Это медработники (медсестры и младший медперсонал), заболевшие за последние две недели. Причем в основном это сотрудники, у которых COVID-19 был выявлен при взятии контрольного мазка по возвращению из отпуска».

В штабе также добавили, что в больнице сохраняются все необходимые профилактические меры: масочный режим, двукратная термометрия при приходе на работу, контроль мазков у всех сотрудников, которые выходят из отпуска. В случае выявления больных в отделениях вводится карантин.

Коронавирус начал массово распространяться среди медработников после вспышки в ЦГБ № 1 Екатеринбурга, когда единовременно заболели 90 человек, в том числе 16 сотрудников больницы. Из этой больницы коронавирус перекинулся на госпиталь ветеранов войн. Также сообщалось о закрытии на карантин операционной в ГКБ №40. По информации агентства, на карантин закрывали значительную часть отделений ГКБ №7.