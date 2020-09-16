16 сентября 2020
15 сентября 2020

Столица ХМАО укрепилась в звании самого заразного города

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске третий день подряд больше всего заболевших коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Столица ХМАО — Ханты-Мансийск — третий день подряд удерживает лидерство по количеству заразившихся коронавирусом людей. Сегодня там 20 новых заболевших из 76 по всему региону. Об этом URA.RU рассказали в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 63 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 человек зафиксирована пневмония, у 6 — болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 66 случаях. По 10 случам инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

За сутки на COVID-19 обследовано 3 тыс 432 человека, а за все время пандемии — 500 тыс 214 человек. Коэффициент распространения инфекции сегодня — 1,04. Общая картина инфицирования выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 20;
  • Сургут — 15;
  • Урай — 7;
  • Нягань — 6;
  • Нижневартовск — 6;
  • Югорск — 4;
  • Нефтеюганский район — 4;
  • Кондинский район — 3;
  • Советский район — 3;
  • Октябрьский район — 3;
  • Радужный — 2;
  • Когалым — 1;
  • Мегион — 1;
  • Покачи — 1.

Всего: 76 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 35 пациентов оценивается, как тяжелое, 23 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 179 человек.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось количество медицинских работников, больных коронавирусом. Согласно опросам заразившихся COVID-19 людей, инфекция распространяется активней всего в местах общего пользования, в том числе в больницах и поликлиниках.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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