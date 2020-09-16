Столица ХМАО укрепилась в звании самого заразного города

Столица ХМАО — Ханты-Мансийск — третий день подряд удерживает лидерство по количеству заразившихся коронавирусом людей. Сегодня там 20 новых заболевших из 76 по всему региону. Об этом URA.RU рассказали в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 63 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 7 человек зафиксирована пневмония, у 6 — болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 66 случаях. По 10 случам инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
За сутки на COVID-19 обследовано 3 тыс 432 человека, а за все время пандемии — 500 тыс 214 человек. Коэффициент распространения инфекции сегодня — 1,04. Общая картина инфицирования выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 20;
- Сургут — 15;
- Урай — 7;
- Нягань — 6;
- Нижневартовск — 6;
- Югорск — 4;
- Нефтеюганский район — 4;
- Кондинский район — 3;
- Советский район — 3;
- Октябрьский район — 3;
- Радужный — 2;
- Когалым — 1;
- Мегион — 1;
- Покачи — 1.
Всего: 76 человек
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 35 пациентов оценивается, как тяжелое, 23 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 179 человек.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО увеличилось количество медицинских работников, больных коронавирусом. Согласно опросам заразившихся COVID-19 людей, инфекция распространяется активней всего в местах общего пользования, в том числе в больницах и поликлиниках.
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