Брат комика Незлобина судится со свердловской мэрией

Брат известного юмориста и экс-резидента Comedy-club Александра Незлобина Максим подал в суд на мэрию Полевского. Предварительное заседание по трудовому спору запланировано на 25 сентября, следует из записи в картотеке Полевского суда.
Незлобин, который в августе текущего года уволен с поста начальника городского управления культуры в связи с утратой доверия, требует восстановить его в должности. Весной в отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). По версии сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского главка, Незлобин совершил махинации с бюджетными средствами, а также устраивал на работу в бюджетные учреждения «подснежников» — людей, которые числились на должностях, но работу фактически не выполняли.
На момент публикации получить комментарии Максима Незлобина не удалось. В мэрии Полевского пообещали прокомментировать ситуацию позже.
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