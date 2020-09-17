17 сентября 2020

Брат комика Незлобина судится со свердловской мэрией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан ESHAK. Открытие летней веранды. Екатеринбург, незлобин
Близкий родственник юмориста Незлобина пытается восстановиться в должности чиновника Фото: Дарья Попова © URA.RU

Брат известного юмориста и экс-резидента Comedy-club Александра Незлобина Максим подал в суд на мэрию Полевского. Предварительное заседание по трудовому спору запланировано на 25 сентября, следует из записи в картотеке Полевского суда.

Незлобин, который в августе текущего года уволен с поста начальника городского управления культуры в связи с утратой доверия, требует восстановить его в должности. Весной в отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). По версии сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского главка, Незлобин совершил махинации с бюджетными средствами, а также устраивал на работу в бюджетные учреждения «подснежников» — людей, которые числились на должностях, но работу фактически не выполняли.

На момент публикации получить комментарии Максима Незлобина не удалось. В мэрии Полевского пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...