Екатеринбургская футбольная команда заразилась COVID-19

Вспышка коронавируса произошла в екатеринбургском мини-футбольном клубе «Синара». Практически вся команда оказалась заражена коронавирусом.
«У 11 футболистов мини-футбольного клуба „Виз-Синара“ подтвердился короновирус», — сообщил URA.RU источник в медицинских кругах. Редакция обратилась за комментарием к пресс-атташе клуба Николаю Мищенко. «Мы пока не готовы говорить об этом. Скорее всего сделаем заявление во второй половине дня», — заявил он.
Мини-футбольный клуб «Синара» буквально две недели назад завоевал бронзовые медали чемпионата России. Екатеринбургские футболисты завоевали медали после победы в серии матчей против «Тюмени». Сейчас под вопросом матчи второго тура сезона 2020-2021.
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