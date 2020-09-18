Екатеринбургская футбольная команда заразилась COVID-19

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Чемпионат России по футболу. Сезон 2016/2017. ФК Урал - ФК Уфа. Екатеринбург, футбол, мячи
Екатеринбургских футболистов поразил коронавирус Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вспышка коронавируса произошла в екатеринбургском мини-футбольном клубе «Синара». Практически вся команда оказалась заражена коронавирусом.

«У 11 футболистов мини-футбольного клуба „Виз-Синара“ подтвердился короновирус», — сообщил URA.RU источник в медицинских кругах. Редакция обратилась за комментарием к пресс-атташе клуба Николаю Мищенко. «Мы пока не готовы говорить об этом. Скорее всего сделаем заявление во второй половине дня», — заявил он.

Мини-футбольный клуб «Синара» буквально две недели назад завоевал бронзовые медали чемпионата России. Екатеринбургские футболисты завоевали медали после победы в серии матчей против «Тюмени». Сейчас под вопросом матчи второго тура сезона 2020-2021.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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