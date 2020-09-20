В Минске закрывают метро и стягивают бронетехнику в центр

В Белоруссии продолжаются акции протеста Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В центре Минска приостановили работу шесть станций метро, где оппозиция планирует провести акции протеста. Вместе с тем у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко уже размещены бронированная техника и водометы. Также с утра в столице республики интернет работает с перебоями.

«Рядом с резиденцией главы государства стоят бронетранспортеры (БТР) и бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ)», — пишет ТАСС. Также на месте видны грузовики для перевозки личного состава Внутренних войск, автобусы с ОМОНом, шесть грузовых машин с силовиками и машины, оснащенные водометами. Большое скопление силовиков наблюдается также на площади Независимости.

В Минском метрополитене сообщили, что на вход и выход будут закрыты станции метро Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига. Отмечается, что для обеспечения безопасности пассажиров поезда следуют без остановки на данных станциях.

Протесты в Белоруссии идут с 9 августа. Они начались сразу после выборов президента республики, на которых, согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов. В МВД Белоруссии заявили, что в ходе последних незаконных демонстраций правоохранители задержали 430 человек, пишет агентство Nation News. На минувшем протесте под названием «Марш блестящих» силовики задерживали женщин, в частности была задержана пенсионерка из мема «Я гуляю» Нина Багинская.