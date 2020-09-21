После летнего спада инфекция перешла в контрнаступление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 22 сентября — 286-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 196-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 16 007, выздоровели 12 400 и скончались 450 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 109 595 (+6 196) случаев заражения. Вылечились 911 973 (+2 616) пациентов — 82% от заболевших. Умерли 19 489 (+71) человек — 1,7% от заразившихся.

Инфекция удерживает рекордные показатели

В Челябинской области по данным на 21 сентября зафиксировано 77 случаев заражения коронавирусом за сутки, в том числе у семи школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. На выходных регион обновил максимумы трех последних месяцев — 80 и 81 случай заражений в сутки. «С начала пандемии произошло 16 007 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 115 южноуральцев. Умерли три человека в возрасте от 48 до 88 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Преодолели болезнь с начала пандемии 12 400 южноуральцев, а за сутки 24 человека.

В Челябинскую область поступила вакцина от коронавируса

Но партия оказалась очень маленькой. «Пришло пока 42 дозы, в ближайшее время ждём ещё три тысячи. Первыми прививки получат медики, работающие в „красной“ зоне», — сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. В первую очередь вакцина от коронавируса поступит в медицинские учреждения Челябинска, Магнитогорска и Миасса, где ее поставят добровольцам-врачам.

Сотни классов закрыли на карантин

К 21 сентября отправили на карантин 469 классов в разных городах и районах области (перед выходными их было 400), заявили в минобре региона. Полностью закрыты на карантин три школы: Обручевская в Кизильском районе, Якуповская в Красноармейском и Балканская в Нагайбакском районе. Причина — распространение ОРВИ и гриппа среди учеников. Из-за коронавируса по предписанию Роспотребнадзора закрыт лишь один класс.

В челябинские ТРК перестанут пускать без масок

Мэр Челябинска Наталья Котова потребовала увеличить число проверок в городе по соблюдению правил карантина, прежде всего в торговых точках и на транспорте. «Масочный режим соблюдают только сотрудники торговли и транспорта. А все посетители находятся в местах массового скопления людей без средств индивидуальной защиты. Надо исключить саму возможность того, чтобы в ТРК могли войти покупатели без масок», — поручила Котова 21 сентября на аппаратном совещании.

В России разработали еще одну вакцину от коронавируса

Минздрав России разрешил клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса. Она разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук. В исследованиях примет участие более трех тысяч добровольцев из Кирова, Санкт-Петербурга и Новосибирска. После прививки они будут находиться в стационаре 16 дней, испытания должны завершиться в ноябре.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.