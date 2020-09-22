В Нижнем Тагиле за бюджетные деньги построили мост для 65 человек

Мост соединил часть поселка Висимо-Уткинский с «большой землей» Фото: мэрия Нижнего Тагила

В поселке Висимо-Уткинск, расположенном на территории Нижнего Тагила, открыли мост через реку Межевая-Утка. Как сообщили URA.RU в мэрии Нижнего Тагила, сооружение несколько десятилетий стояло без капитального ремонта, из-за чего район за мостом был почти отрезан от центральной части поселка.

По эстакаде опасались передвигаться даже пешеходы, не говоря уже об автомобилистах. Не могли пересечь мост мусоровозы и машины коммунальной техники. Рабочие МУП «Тагилдорстрой» отремонтировали проезжую часть, отсыпали подъездные пути скальной породой, уложили новые бетонные плиты взамен старых, а также установили временные металлические ограждения.

По словам главы местной администрации Михаила Бритова смета реконструкции была составлена еще в 2011 году. «В этом году в рамках содержания дорог мероприятия по приведению моста в порядок удалось реализовать», — рассказал глава поселка. В заречной части поселка скоро оборудуют контейнерную площадку для сбора мусора, который будут забирать мусоровозы. Кроме того, мост позволит школьникам из отделенной части поселка безопасно посещать учебное занятие. Всего на отрезанной до сих пор территории проживает 65 человек.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подчеркнул, что в ближайшее время городские власти намерены решить проблемы целого ряда отдаленных территорий. «Проблема ремонта этого объекта стояла очень давно, но общими усилиями нам удалось ее решить. В ближайшем будущем мы планируем отремонтировать мост в поселке Студеный и ряде других присоединенных территорий», — рассказал Владислав Пинаев.