12 октября 2020

Семье погибшего десантника отказали в назначенной Путиным выплате

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Военнослужащий погиб в Сирии в 2018 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Семье погибшего в Сирии прапорщика ВДВ Николая Григорова отказались выплачивать пять окладов, положенных за посмертно присвоенный ему орден Мужества. Ранее деньги вдове военнослужащего распорядились выделить президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Командование 234-го гвардейского десантно-штурмового полка отказалось заплатить пять окладов за орден Мужества, которым был посмертно награжден погибший в Сирии гвардии прапорщик ВДВ Николай Григоров, его вдове Наталье», — сообщает «Коммерсант». После отказа командования в выплате Наталья обратилась в суд, однако тот занял сторону военных и отклонил иск. В настоящее время судебное решение было обжаловано. Кроме того, представитель истца обратился в Госдуму.

Прапорщик ВДВ Николай Григоров погиб в Сирии 6 марта 2018 года. Самолет Ан-26, на борту которого находился военнослужащий, разбился во время посадки на авиабазе Хмеймим. В качестве причин авиакатастрофы была названа техническая неисправность авиасудна.

До своей командировки в Сирию Григоров принимал участие в боевых действия в Южной Осетии в 2008 году. Кроме того, военнослужащий участвовал и в спецоперации по вхождению Крыма в состав России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...