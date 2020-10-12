Семье погибшего десантника отказали в назначенной Путиным выплате

Семье погибшего в Сирии прапорщика ВДВ Николая Григорова отказались выплачивать пять окладов, положенных за посмертно присвоенный ему орден Мужества. Ранее деньги вдове военнослужащего распорядились выделить президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Командование 234-го гвардейского десантно-штурмового полка отказалось заплатить пять окладов за орден Мужества, которым был посмертно награжден погибший в Сирии гвардии прапорщик ВДВ Николай Григоров, его вдове Наталье», — сообщает «
Прапорщик ВДВ Николай Григоров погиб в Сирии 6 марта 2018 года. Самолет Ан-26, на борту которого находился военнослужащий, разбился во время посадки на авиабазе Хмеймим. В качестве причин авиакатастрофы была названа техническая неисправность авиасудна.
До своей командировки в Сирию Григоров принимал участие в боевых действия в Южной Осетии в 2008 году. Кроме того, военнослужащий участвовал и в спецоперации по вхождению Крыма в состав России.
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