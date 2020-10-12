Свердловским медикам проиндексируют зарплаты

Территориальную программу медпомощи увеличат почти на 200 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медицинским работникам в Свердловской области проиндексируют зарплаты. Об этом на заседании заксобрания сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, презентуя проект поправок к Территориальной программе госгарантий бесплатной медицинской помощи в регионе на 2020—2022 год.

Кроме индексации зарплат, дополнительные средства будут направлены на расширение программы паллиативной помощи: бригадам скорой разрешат использовать наркосодержащие препараты для онкобольных. На 53 позиции увеличится перечень жизненно важных препаратов, отпускаемых свердловчанам по рецепту бесплатно или за 50% стоимости.

В результате перечисленных мероприятий, отметил министр, объем программы возрастет на 193,5 миллиона рублей, 98 млн из которых будут изысканы за счет увеличения самой стоимости программы, а 95,5 млн — выделены из бюджета Свердловской области.