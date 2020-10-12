12 октября 2020

Свердловским медикам проиндексируют зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Высокинским горбольниц. Екатеринбург, скорая помощь, медики
Территориальную программу медпомощи увеличат почти на 200 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Медицинским работникам в Свердловской области проиндексируют зарплаты. Об этом на заседании заксобрания сообщил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, презентуя проект поправок к Территориальной программе госгарантий бесплатной медицинской помощи в регионе на 2020—2022 год.

Кроме индексации зарплат, дополнительные средства будут направлены на расширение программы паллиативной помощи: бригадам скорой разрешат использовать наркосодержащие препараты для онкобольных. На 53 позиции увеличится перечень жизненно важных препаратов, отпускаемых свердловчанам по рецепту бесплатно или за 50% стоимости.

В результате перечисленных мероприятий, отметил министр, объем программы возрастет на 193,5 миллиона рублей, 98 млн из которых будут изысканы за счет увеличения самой стоимости программы, а 95,5 млн — выделены из бюджета Свердловской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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