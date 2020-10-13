Продавцы свердловских магазинов массово нарушают запреты по COVID

Проблемы были обнаружены в Нижнем Тагниле и Ивделе Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сети супермаркетов «Магнит» (АО «Тандер») и «Пятерочка» (ООО «Агроторг») будут оштрафованы за то, что кассиры и другие сотрудники неправильно носили маски. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах областного суда и в региональном управлении Роспотребнадзора.

Проблемы были обнаружены летом в магазине «Магнит» в Ивделе. В супермаркете не соблюдалась социальная дистанция, продавцы были без перчаток, а маски у многих были надеты неправильно (органы дыхания были не закрыты). В итоге территориальный отдел Роспотребнадзора возбудил дело об административном правонарушении.

«Постановлением судьи Ивдельского городского суда АО „Тандер“ было назначено наказание за невыполнение требований противоэпидемических мероприятий в виде штрафа 200 тысяч рублей. В апелляционной жалобе в Свердловский областной суд защитник АО „Тандер“ просил об отмене постановления судьи и прекращении производства по делу. Свердловский областной суд оставил постановление без изменений», — уточнили в суде.

Аналогичный случай произошел в Нижнем Тагиле. Пользователи соцсетей сообщили, что в магазине «Пятерочка» при входе покупателям выдают маски напрокат. Факт нарушения сотрудники Роспотребнадзора не подтвердили. При этом во время эпидемиологического расследования ими были обнаружены другие нарушения: дезинфекция помещения проводилась просроченным средством, а также не все сотрудники правильно носили маски.

«За выявленные нарушения в отношении юридического лица будет составлен протокол по статье КоАП РФ „Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения“», — говорится в сообщении. По данной статье наказание для юрлица может составлять до 500 тысяч рублей или приостановление работы на 90 суток.