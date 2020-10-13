Челябинский губернатор обсудит ситуацию с COVID в прямом эфире

Впервые подобное мероприятие Алексей Текслер проведет в прямом эфире Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 октября проведет совещание, посвященное борьбе с коронавирусом. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Глава региона проведет совещание с социальным блоком правительства, посвященное распространению COVID-19 на Южном Урале и предупреждению инфекции. Совещание будет транслироваться в прямом эфире на сайте областного телевидения», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства.

По информации агентства, совещание пройдет в формате видеоконференцсвязи (ВКС). Среди приглашенных, помимо медиков, представители минобразования региона и руководство Роспотребнадзора. Кроме эпидемиологической ситуации, предполагается оценить оснащенность больниц и заболеваемость ОРВИ и коронавирусом в учебных заведениях.

Накануне совещания показатели суточной заболеваемости COVID-19 впервые за несколько месяцев перевалили за 100 случаев. Несколько дней подряд в регионе умирают по шесть зараженных коронавирусом, власти начинают возвращать отмененные ранее запреты.