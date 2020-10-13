В Челябинске вновь начали дезинфекцию дворов и детских площадок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 14 октября, — 308-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 218-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 17 972, выздоровели 13 575 и скончались 545 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 326 178 (+13 868) случая заражения. Вылечились 1 031 785 (+7 550) пациентов — 78% от заболевших. Умерли 22 966 (+244) человек — 1,7% от заразившихся.

Коронавирус перешел в наступление

В Челябинской области, по данным на 13 октября, зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом за сутки — на два человека больше, чем днем ранее, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Среди вновь заболевших — восемь школьников, тогда как прошлый суточный максимум составили девять заболевших учащихся. Несколько дней подряд в регионе умирают по шесть пациентов с COVID-19. «У 50-летней пациентки причиной смерти стала ковидная пневмония. Еще у пяти человек в возрасте 71, 73, 80, 82 и 85 лет COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 137 человек.

Инфекция меняет формат работы челябинского парламента

Вторая сессия нового состава заксобрания Челябинской области пройдет в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) из-за пандемии COVID-19. «Следует позаботиться о безопасности людей. Новая сессия будет идти в онлайн-режиме», — пояснил спикер ЗСО Владимир Мякуш. По его словам, на будущей неделе должны состояться заседания комитетов заксобрания, которые также пройдут в режиме ВКС. Прежний состав ЗСО перешел на режим ВКС с конца марта, и до самых сентябрьских выборов депутаты ни разу не собирались вместе в зале для заседаний заксобрания.

В Златоусте не хотят отдавать роддом под ковидный госпиталь

Жители Златоуста собирают подписи под петицией, в которой просят минздрав не передавать городской роддом под ковидную базу. «Этот перинатальный центр охватывает горнозаводскую зону. Второй такой лишь в Челябинске», — говорится в петиции. В качестве альтернативы называется ныне закрытая больница РЖД. К этому варианту склоняется и мэр города Максим Пекарский, который признал, что имеющихся коек для больных коронавирусом в Златоусте уже не хватает. В выходные горожане и медики вышли на стихийный митинг, тем временем врачам роддома предлагают работу с ковидниками.

Экс-командир челябинского ОМОНа умер от COVID

Бывший командир челябинского ОМОНа Валерий Сенников умер, заразившись коронавирусом. Он возглавлял отряд милиции особого назначения областного главка с 1989 по 2001 год, став вторым его командиром. Принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, был награжден орденом Мужества, медалями «За безупречную службу», а также именным оружием. После ухода со службы Сенников стал учредителем и главой частного охранного предприятия.

Мэр Челябинска пригрозила закрыть магазины

Мэр Челябинска Наталья Котова пригрозила закрыть магазины за нарушение масочного режима. Группы полицейских для проверки торговых точек будут сформированы в каждом районе города. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по статье 6.3 КоАП уже оформляются штрафы, повторное нарушение приведет к закрытию торговых точек. Первые такие случаи уже произошли в Магнитогорске.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

В челябинских судах отменяют личный прием посетителей. Присылать документы и общаться с сотрудниками придется дистанционно — до улучшения эпидемиологической ситуации. Соответствующие уведомления появились на сайтах всех судов.

До 18 октября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, она находится на втором этапе снятия карантина. При этом часть ранее отмененных запретов пришлось вернуть: запрещены спортивные соревнования с участием несовершеннолетних, все массовые мероприятия, власти начали закрывать не соблюдающие санитарные предписания по COVID торговые точки.