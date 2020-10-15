В Екатеринбурге задержаны стрелявшие в курьера c 33 млн рублей

Их подозревают еще в нескольких нападениях на людей с деньгами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге задержаны стрелявшие в аэропорту Кольцово в курьера, перевозившего 33 миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах. На данный момент задержано двое уроженцев Азербайджана, оперативные мероприятия продолжаются.

Получить оперативный комментарий свердловской полиции к моменту публикации не удалось. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали прокомментировать информацию позднее.

Как сообщало ранее «URA.RU», в ходе нападения со стрельбой в аэропорту Кольцово 21 ноября 2019 было похищено 32 млн 700 тысяч рублей. Нападавшие открыли огонь из травматического пистолета возле входа в отель «Анжело» (агентство публиковало видео нападения), пострадал парень-киргиз.

По данным URA.RU, задержанные сегодня причастны также к нападению на армян-обнальщиков — ограбление произошло, напомним, 13 мая 2020 на улице Летчиков в Екатеринбурге.