Список возглавили два малых муниципалитета и Миасс Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители города Усть-Катава рискуют заразиться коронавирусной инфекцией больше других жителей Челябинской области. Далее идут Верхнеуральский район и Миасс. Это следует из составленного URA.RU рейтинга, основанного на сопоставлении данных между общим числом зараженных и населением муниципалитета.

Судя по статистике, публикуемой региональным оперативным штабом по борьбе с инфекцией, в Усть-Катаве коронавирус был подтвержден у каждого 115-го жителя (0,87% от общего числа населения, 189 случаев). Далее следует Верхнеуральский район, отметившийся в начале пандемии вспышкой на градообразующем предприятии, и третий по величине город области — Миасс.

Более чем миллионный Челябинск лишь на четвертом месте рейтинга (0,7% от общей численности населения и 8015 случаев). Не слишком отстал от столицы Южного Урала пригородный Сосновский район, уступив место двум ЗАТО Росатома — Трехгорному и Озерску. Второй по численности Магнитогорск, известный драконовскими методами борьбы с COVID, лишь на 10-м месте. Златоуст, ставший одним из очагов инфекции весной (рассматривался вопрос о закрытии города), сейчас лишь на 12 месте, а сразу за ним следует небольшой Коркинский муниципальный район. Самые низкие показатели распространения инфекции зафиксированы в Уйском и Увельском районах, а также в Карабаше. Этот город стал последним в регионе, куда проникла инфекция.

К 20 октября в регионе с начала пандемии произошло 18 734 случая заражения. Сейчас лечение проходят 3 840 южноуральцев. Выздоровели за это время 14 269 южноуральцев, умерли 583 человека.